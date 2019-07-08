لندن 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واستأهل لاعب التنس السويسري روجيه فيدرر إلى دور الثمانية من بطولة ويمبلدون لكرة المضرب بعد فوزه اليوم بنتيجة 6 / 1 و6 / 2 و6 / 2 على نظيره الإيطالي ماتيو بيريتيني في دور الـ16 للبطولة.وبذلك حقق فيدرر فوزه رقم 99 في بطولة ويمبلدون ليلاقي الياباني نيشكوري الذي فاز في وقت سابق 6 / 3 و3 / 6 و6 / 3 و6 / 4 على الكازاخي ميخائيل كوكوشكين.// انتهى //22:47ت م0269