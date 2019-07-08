الرياض 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واسواصل الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي إقامة سلسلة برامجه التدريبية التي يقيمها على مستوى جميع مناطق المملكة، حيث انطلقت اليوم في مدينة بريدة بمنطقة القصيم البرنامج التدريبي (أدوات المراسل الميداني) الخاص بمسار الإذاعة والتلفزيون والذي يستمر حتى يوم الأربعاء القادم، بحضور عدد من أعضاء الاتحاد والإعلاميين والطلاب الموهوبين في مجال الإعلام بمنطقة القصيم.وفي بداية البرنامج قدم المحاضر غازي بن عبدالمحسن العلي جلسة تعريفية عن أهم وأبرز المهارات التي يحتاجها المراسل الصحفي التي تتيح له تغطية الأحداث الصحفية ونقلها بكل سرعة ومصداقية لوسائل الإعلام المختلفة، إضافة إلى عدد من الدروس التطبيقية في هذا المجال.وكان الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي قد أقام تسعة برامج تدريبية في الفترة السابقة في كل من جدة والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة ومنطقة عسير والرياض وحائل في مساري الصحافة والإذاعة والتلفزيون، من أصل 60 برنامجاً تدريبياً كان الاتحاد قد أعلن عنها في وقت سابق، كما تأتي هذه البرامج ضمن خطة الاتحاد لمواكبة النقلة النوعية التي تشهدها المملكة في القطاع الرياضي على كافة الأصعدة، ولتطوير الكفاءات الإعلامية السعودية.// انتهى //22:49ت م0270