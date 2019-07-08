إسلام آباد 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واسأعلنت المديرة الإقليمية لبنك التنمية الآسيوي في باكستان شياو هونغ يانغ خلال مشاركتها في ورشة عمل انعقدت اليوم في إسلام آباد لمناقشة إستراتيجية الشراكة الاقتصادية مع باكستان، أن بنك التنمية الآسيوي وافق على توفير 2.1 مليار دولار لدعم برامج الإصلاح والتنمية في باكستان خلال السنة المالية الحالية.وأوضحت يانغ أن بنك التنمية الآسيوي على استعداد لمساعدة باكستان في تحقيق نمو أعلى ومستدام وشامل، مشيرةً إلى أن البنك الآسيوي منفتح على الأفكار الجديدة ويعتمد مناهج مبتكرة لتتبع وتوسيع وتعميق مساعداته في القطاعات ذات الأولوية.// انتهى //22:51ت م0271