الرياض 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واسأجرى لاعبو الفريق الكروي الأول لكرة القدم بنادي الشباب (المجموعة الأولى) اليوم عدداً من الفحوصات الطبية في مركز الأمير سلطان التكافلي، فيما سيخضع البقية للفحوصات يوم غدٍ، وذلك ضمن المرحلة الأولية لتحضيرات الفريق للموسم الرياضي المقبل.وواصل الفريق الأول لكرة القدم تدريباته مساء اليوم على ملعب النادي الرديف بقيادة مدرب اللياقة السعودي سلطان القنوي، الذي استهل حصته التدريبية بتمارين إحماء وتسخين، ثم أخضع اللاعبين لتمارين بدنية مكثفة تمثلت في تقوية عضلات الأرجل والظهر والبطن، وأعقبها بتمارين لياقية مكثفة من خلال الجري بين الأقماع والسرعات بالركض السريع من منتصف الملعب إلى نهايته.عقب ذلك أخضع اللاعبين لتدريبات لياقية بالكرة من خلال الاستلام والتسليم، ثم عاد وقسم المدرب القنوي الفريق لمجموعتين خاضت تقسيمة في منتصف الملعب ركز من خلالها على تدريبات التحكم بالكرة، والتمرير السريع من لسمة واحدة، وتنويع اللعب، والضغط على المنافس، واختتم التدريبات بتمارين الإطالة.// انتهى //23:01ت م0272