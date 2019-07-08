الرياض 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واسحقق المنتخب السعودي للمصارعة الميدالية البرونزية بدورة الألعاب المدرسية للرياضات القتالية التي أقيمت بالعاصمة المجرية بودابست.وجاءت الميدالية البرونزية من نصيب/ سعود إبراهيم السبيعي في وزن 52 كجم "صنف المصارعة الرومانية" بعد تفوقه على مصارعي جنوب إفريقيا والبرازيل وخسارته في مباراة وحيدة أمام بطل كازاخستان.وشاركت المصارعة السعودية في منافسات صنفي المصارعة الرومانية والحرة بالدورة بعدد (8) لاعبين في المصارعة الرومانية و(6) لاعبين في المصارعة الحرة من الناشئين تحت 15 سنة، وبمشاركة (10) دول قوية في منافسات المصارعة بالدورة وهي (أذربيجان – البرازيل – الصين تايبيه – المجر – روسيا – جنوب أفريقيا– إسبانيا – أوكرانيا – الولايات المتحدة الأمريكية – بالإضافة إلى منتخب المملكة العربية السعودية.وجاءت هذه المشاركة في الأولمبياد المدرسي تنفيذًا لبرنامج الاتحاد السعودي للمصارعة ووفقًا للخطة التي اعتمدها مجلس إدارته برئاسة مشعل بن عبدالله الجميح، حيث يولي الاتحاد اهتمامًا بالغًا بالمصارعين من الفئات الصغيرة تحت 15 سنة.//انتهى //23:22ت م0273