الرياض 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واسدشّن المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات في مدينة الظهران اليوم المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للمشاركة في تصفيات غرب آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2020، تحت إشراف المدير الفني الإسباني لويس فونسيكا الذي تعاقد الاتحاد السعودي لكرة القدم معه الشهر الماضي للإشراف الفني على الأخضر.وشملت قائمة اللاعبين المنضمين للمعسكر (20) لاعبًا هم: أسعد السعد وعبدالله الشمري وغازي بخش وعبدالله كردي ومعاذ العسيري ومنصور الزهراني وعمر الدبل وإيهاب السعد ونواف العروان وجوهر جماح ومحمد الخماس وأنس الحجوري وسلطان الدحيم وحمود المطيري وبسام الشمري وخالد اللغبي وإبراهيم العسيري وناصر الحارثي وفيصل السلطان وعبدالإله العتيبي.//انتهى //23:26ت م0274