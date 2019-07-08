عرعر 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واس‏‎استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في ديوان الإمارة بمدينة عرعر اليوم، القضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية والمواطنين، في جلسة سموه المسائية.‏‎‏وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بالجميع، متطرقاً سموّه في حديثه للمواطنين إلى العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.وأكد سموه على الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله- إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، الزاخر بالإنجازات في سبيل توفير كل أسباب الراحة والرعاية التامة لخدمة ضيوف الرحمن وسخرت كل إمكانات الدولة لذلك، مشيراً سموه إلى أن المملكة قيادة وشعباً يرحبون باستقبال حجاج بيت الله الحرام من مختلف أقطار العالم، مثمناً تسخير المملكة الإمكانيات البشرية والمادية لرعاية الحجاج كافة، وتمكينهم من أداء شعائرهم منذ لحظة قدومهم حتى مغادرتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.// انتهى //23:28ت م0275