الرياض 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واسيسعى المنتخب السعودي تحت 16 عامًا غدًا للفوز على مضيّفه منتخب الأردن لحسم لقب بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب الأمير محمد بمحافظة الزرقاء في الأردن.وعلى الصعيد الميداني، عاود لاعبو "الأخضر" مساء اليوم تدريباتهم بعد مواجهة منتخب سوريا أمس الأحد، التي تركّزت على أدائهم لتمارين استشفائية.وكان المنتخب أنهى الدور الأول من البطولة متصدرًا لمجموعته بالعلامة الكاملة، بعد فوزه على منتخب العراق 1-0، وفوزه على منتخب الكويت بنتيجة 6-1، وفوزه على منتخب سوريا بنتيجة 3-0 ضمن منافسات الدور النهائي من البطولة.من جانبه أوضح المدير الفني للمنتخب عبدالوهاب الحربي أن مستويات الأخضر خلال البطولة مطمئنة ومتصاعدة من لقاء إلى آخر، مبينًا أن هذا الأمر مرضٍ لهم كجهاز فني.وأكد أن هذه النتائج المصحوبة بمستويات مميزة أمام منتخبات قوية ومنافسة ستنعكس إيجابًا على لاعبي الأخضر خلال التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020.وقال الحربي: "مواجهة الأمس أمام منتخب سوريا كانت قوية أمام منتخب تصدر مجموعته باستحقاق، واستطعنا بعد توفيق الله أن ننهي المباراة بنتيجة إيجابية لصالحنا ومستوى متصاعد، وتنتظرنا مباراة قوية غدًا أمام منتخب الأردن بين جماهيره في مباراة أشبه بالنهائية، وهذا مردوده كبير على اللاعبين لاكتساب المزيد من الخبرات".//انتهى //23:35ت م0277