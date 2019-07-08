إسلام آباد 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واساتفقت باكستان وأفغانستان على إبقاء معبر "طورخم" الحدودي مفتوحاً على مدار الساعة مع بداية شهر أغسطس المقبل بهدف تسهيل حركة السفر وتعزيز التجارة.وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية الدكتور محمد فيصل في تصريح صحفي اليوم أن الترتيبات تجري لبدء تشغيل معبر "طورخم" مع أفغانستان على مدار الساعة مع بداية شهر أغسطس المقبل.وأشارت وسائل الإعلام الباكستانية إلى أن هذا التطور جاء بتوجيه من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بناء على طلب الرئيس الأفغاني أشرف غني خلال زيارته الأخيرة لإسلام آباد.ويعتبر معبر "طورخم" أحد أهم المعابر الحدودية بين باكستان وأفغانستان، ويستخدمه آلاف المواطنين والقوافل التجارية من كلا الجانبين، ويعمل المعبر حالياً لمدة 12 ساعة يومياً فقط.// انتهى //23:49ت م0278