بريدة 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واسزار وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان، مساء اليوم فعاليات وأنشطة مهرجان "صيف بريدة 40"، الذي يحوي حزمة من البرامج والفعاليات المتنوعة, وذلك في منتزه الملك عبدالله الوطني ببريدة.واطلع على الفعاليات والبرامج التي تقدم لزوار المهرجان، والمواقع التراثية والعالمية والعربية والمحلية كسوق خان الخليلي وقبة رشيد وساحة البوليفارد والكافيهات والمطاعم والجلسات، مستمعاً إلى شرح من الرئيس التنفيذي للمهرجان أحمد الخليفة .كما كرم الرعاة والداعمين لفعاليات المهرجان، بحضور أمين منطقة القصيم بالنيابة المهندس عبداللطيف الخطيب، وعدد من المسؤولين.يذكر أن المهرجان يحظى بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية والخيرية، وأسهم بشكل ملموس بتعزيز مقومات السياحة بالمنطقة، بمشاركة ١٣٠ منفذ بيع ومجموعة من الشباب والفتيات والأسر المنتجة.// انتهى //00:14ت م0283