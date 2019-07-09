القاهرة 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واسحقق منتخب تونس فوزًا ثمينًا بعد تغلبه على منتخب غانا في دور الـ 16 بركلات الجزاء الترجيحية (5-4)، وذلك عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة التي جمعت بينهما اليوم بإستاد الإسماعيلية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.وتقدم منتخب تونس في الدقيقة 73 من خلال لاعبه طه ياسين الخنيسي، ليتعادل اللاعب التونسي رامي بدوي بهدف في مرماه في الدقيقة 92 من زمن المباراة، وبعد انتهاء شوطي المباراة الإضافيين احتكم الفريقان لضربات الجزاء التي حسمها منتخب تونس لصالحه.وبهذه النتيجة، سيواجه منتخب تونس نظيره منتخب مدغشقر "الحصان الأسود للبطولة حتى الآن" والذي أقصى منتخب الكونغو الديمقراطية من البطولة بركلات الجزاء الترجيحية (4-2)، وذلك يوم الخميس المقبل.// انتهى //01:32ت م0286