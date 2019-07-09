نيويورك 05 ذوالقعدة 1440هـ 08 يوليو 2019 م واسارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين وسط توترات بشأن برنامج إيران النووي لكن المكاسب جاءت محدودة بفعل بواعث القلق المتعلقة بالنمو الاقتصادي العالمي ومن ثم الطلب على الخام.وبحلول الساعة 1353 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 66 سنتا إلى 64.89 دولار للبرميل. وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 60 سنتا إلى 58.11 دولار.ولوحت إيران يوم الاثنين بإعادة تشغيل أجهزة طرد مركزي متوقفة وزيادة تخصيب اليورانيوم إلى 20 بالمئة في خطوة تهدد أكثر اتفاق 2015 النووي الذي تخلت واشنطن عنه العام الماضي.// انتهى //05:26ت م0287