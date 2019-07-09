نيويورك 05 ذوالقعدة 1440هـ 08 يوليو 2019 م واسانخفضت الأسهم الأمريكية اليوم الاثنين مع هبوط سهم أبل عقب قيام شركة سمسرة بخفض تصنيف السهم، وفي ظل استمرار تقييم المستثمرين لفرص إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض كبير لأسعار الفائدة في وقت لاحق هذا الشهر.وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 115.98 نقطة أو 0.43 بالمئة إلى 26806.14 نقطة.وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 14.46 نقطة أو 0.48 بالمئة إلى 2975.95 نقطة.وهبط المؤشر ناسداك المجمع 63.41 نقطة أو 0.78 بالمئة إلى 8098.38 نقطة.// انتهى //05:26ت م0288