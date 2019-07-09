الرياض 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خالد الفيصل يقدم تعازيه لأسرة إبراهيم أفنديقائد قوات التحالف: عاصفة الحزم وإعادة الأمل حمت اليمن من التمدد الإيرانيمحمد بن عبدالرحمن يصل إلى مدينة موسكو في زيارة رسميةسفيرة المملكة تقدم أوراق اعتمادها للرئيس الأميركيغارات جوية تستهدف تجمعات وآليات ميليشيا الحوثي شمالي الضالعقوات التحالف تعترض وتسقط طائرة "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكةالمالكي: الإمارات مستمرة بالتحالف.. ولكل دولة قدرتها ودورها بمشاركتها بقوات التحالفمجلس الوزراء الفلسطيني يشكر خادم الحرمين على استضافة ألف حاج وحاجةسفارة المملكة لدى تركيا تنبه المواطنين بالحفاظ على الجواز السعودي«الغذاء والدواء» تكثف رقابتها على ثمانية منافذ خلال موسم الحجد. العثمان: نحترم قرارات الهيئة العامة للرياضة ونقدر سعيها الدؤوب لما يحقق المصلحة العامة وينهض بالرياضةتونس تقصي غانا من أمم إفريقيا وتتأهل للدور ربع النهائيمايك بنس: يجب على إيران ألا تسيء فهم ضبط النفس الأميركي بأنه ضعفالوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أن إيران تخصب اليورانيوم بدرجات محظورة// يتبع //06:04ت م0003