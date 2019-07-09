عام / الصحف السعودية
الثلاثاء 1440/11/6 هـ الموافق 2019/07/09 م واس
الرياض 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خالد الفيصل يقدم تعازيه لأسرة إبراهيم أفندي
قائد قوات التحالف: عاصفة الحزم وإعادة الأمل حمت اليمن من التمدد الإيراني
محمد بن عبدالرحمن يصل إلى مدينة موسكو في زيارة رسمية
سفيرة المملكة تقدم أوراق اعتمادها للرئيس الأميركي
غارات جوية تستهدف تجمعات وآليات ميليشيا الحوثي شمالي الضالع
قوات التحالف تعترض وتسقط طائرة "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة
المالكي: الإمارات مستمرة بالتحالف.. ولكل دولة قدرتها ودورها بمشاركتها بقوات التحالف
مجلس الوزراء الفلسطيني يشكر خادم الحرمين على استضافة ألف حاج وحاجة
سفارة المملكة لدى تركيا تنبه المواطنين بالحفاظ على الجواز السعودي
«الغذاء والدواء» تكثف رقابتها على ثمانية منافذ خلال موسم الحج
د. العثمان: نحترم قرارات الهيئة العامة للرياضة ونقدر سعيها الدؤوب لما يحقق المصلحة العامة وينهض بالرياضة
تونس تقصي غانا من أمم إفريقيا وتتأهل للدور ربع النهائي
مايك بنس: يجب على إيران ألا تسيء فهم ضبط النفس الأميركي بأنه ضعف
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أن إيران تخصب اليورانيوم بدرجات محظورة
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