وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.و قالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ((أوبك بلس).. إنجاز سعودي)دائماً وأبداً ما يكون للمملكة دورها "المؤثر" ومكانتها "العالية"، في أي اتفاق دولي، له علاقة بتأمين الطاقة لدول العالم، ظهر هذا "الدور"، وتنامت هذه "المكانة"، في الاتفاق الذي وقعته منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، إلى جانب منتجين آخرين من خارج المنظمة (بلس) الثلاثاء الماضي، وحمل مسمى "تحالف فيينا".واشارت الى ان في هذا الاتفاق، تصدرت المملكة المشهد بجدارة وثقة، بعدما استثمرت علاقاتها الوثيقة والقوية، سواء مع الدول المنتجة للنفط في "أوبك" أو الدول المنتجة من خارجها، وعلى رأسها روسيا، وقادت الجميع إلى توافق "استثنائي"، أثمر عن تحالف قوي، لدعم أسعار النفط على مدى عامين ونصف العام، والحيلولة دون تراجعها أو انهيارها، كما حدث في سنوات ماضية.واعتبرت ان التوافق الذي وقعت عليه 24 دولة مشاركة في اتفاق فيينا، تنتج نحو 47 مليون برميل نفط يوميًا، أو ما يقرب من نصف إنتاج العالم، ما كان ليحدث بهذا العدد وهذه الآلية، لولا الجهود السعودية، خاصة إذا عرفنا أن لكل دولة منتجة للنفط، حساباتها الخاصة، وأجندتها الاقتصادية والسياسية، التي غالباً ما تتقاطع مع أي اتفاق يُلزمها بإنتاج وتصدير كميات محددة من النفط، بيد أن المملكة نجحت في تجاوز الحسابات الخاصة، وتغليب المصلحة العامة، وإقناع الجميع بضرورة التحالف والالتزام بما يتم الاتفاق عليه، للحفاظ على أسعار عادلة للنفط، ترضي المنتجين والمستهلكين على حد سواء. ويبقى الجميل في الأمر، أن الدول المشاركة في الاتفاق، لم تتردد في الاقتناع بوجهة النظر السعودية، التي استشعرت الخطر المقبل على أسعار النفط، وسط طفرة في الإنتاج العالمي، لا سيما في ظل ازدهار التنقيب عن النفط الصخري في الولايات المتحدة، وتوجه دول لتصدير كميات كبيرة، غير عابئة بالنتائج المترتبة على ذلك.واضافت : عندما تقف وتتسابق وسائل الإعلام العالمية أمام مقعد وزير الطاقة م. خالد الفالح.. فإنها تدرك أن الدولة التي يمثلها مهندس الاتفاق هي القائد الفعلي لأسواق الطاقة واستقرار الأسعار.. وهنا فإن "اتفاق فيينا" الأخير ينضم إلى عشرات الاتفاقات، التي نجحت المملكة في التوصل إليها مع الدول المنتجة داخل "أوبك" وخارجها، في إطار جهودها الحثيثة، التي تبذلها منذ عقود مضت وما زالت، بهدف توفير النفط بأسعار مناسبة وعادلة، الأمر الذي عزز الثقة الدولية، في المملكة، كأكبر مصدر للنفط في العالم، وبعث برسالة اطمئنان إلى الجميع، بأنه لا خوف على إمدادات النفط، وأسعاره، في ظل تأكيدات متكررة للمملكة وقادتها، الالتزام التام بمبادئ تأمين الطاقة اللازمة للبشرية، لضمان الاستقرار والنمو العالميين.// يتبع //06:05ت م0004