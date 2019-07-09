مكسيكو 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واسأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم أمس الاثنين عن بدء العملية التفاوضية مع المعارضة في جزيرة بربادوس.وقال مادورو عبر التلفزيون الحكومي : "اليوم ، 8 يوليو ، بدأت عملية الحوار مع المعارضة الفنزويلية بمشاركة حكومة النرويج في جزيرة بربادوس"​​​.وأضاف :" بداية مشجعة للغاية ، لدي رسائل ذات صلة من رئيس وفدنا عن بدء المفاوضات اليوم".// انتهى //06:38ت م0006