سياسي / مادورو يعلن عن بدء المفاوضات مع المعارضة الفنزويلية في بربادوس
الثلاثاء 1440/11/6 هـ الموافق 2019/07/09 م واس
مكسيكو 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واس
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم أمس الاثنين عن بدء العملية التفاوضية مع المعارضة في جزيرة بربادوس.
وقال مادورو عبر التلفزيون الحكومي : "اليوم ، 8 يوليو ، بدأت عملية الحوار مع المعارضة الفنزويلية بمشاركة حكومة النرويج في جزيرة بربادوس".
وأضاف :" بداية مشجعة للغاية ، لدي رسائل ذات صلة من رئيس وفدنا عن بدء المفاوضات اليوم".
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