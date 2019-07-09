الباحة 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واسرأس أمين الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أمس, الاجتماع الدوري الثاني لرؤساء البلديات بالمنطقة, بحضور وكلاء ومساعدي الأمين ورؤساء بلديات المحافظات والمراكز بالمنطقة.وجرى خلال اللقاء مناقشة منجزات الاجتماع الأول، وبحث المواضيع المدرجة على جدول الاجتماع المتعلقة بإنجاز المشاريع وزيادة الاستثمارات البلدية وتحسن الخدمات المقدمة, وذلك بمقر بلدية محافظة المندق.وخرج الاجتماع بعدة توصيات أهمها سرعة إنجاز واعتماد الحجزات العمرانية وخارطة الأساس، إضافة إلى اكمال عملية الربط الإلكتروني لجميع أعمال الأمانة والبلديات، وإطلاق جائزة التميز البلدي بالمنطقة.// انتهى //09:03ت م0011