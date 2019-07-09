بيروت 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالمساعي التي يبذلها رئيس اللبناني ميشال عون لمعالجة تداعيات الاحداث الأمنية التي شهدتها بعض مناطق الجبل في حين لم تتضح بعد الصورة بشأن الوضع الحكومي على الرغم من عودة رئيس الوزراء سعد الحريري إلى بيروت.وأشارت الى اعتقال القوات الاسرائيلية 25 فلسطينيا أمس في مناطق متعددة في الضفة الغربية في حين اعلنت هيئة شؤون الاسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ان عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية وصل الى 5700 معتقل بينهم 230 طفلا.وأخبرت صحف الثلاثاء عن إعلان المتحدث الرسمي لقوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي ان القوات البحرية للتحالف تمكنت أمس من إحباط محاولة إرهابية من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من ايران لاستهداف إحدى السفن التجارية جنوب البحر الاحمر بواسطة قارب مسير مفخخ.وتناولت إعلان النيابة العامة في بروكسيل أمس عن اكتشاف متفجرات في مخبأ في اندرلخت قرب العاصمة البلجيكية وأشارت الى فتح تحقيق بالحادثة.وتطرقت صحف لبنان الى أعلان الوزير البريطاني المكلّف ملف بريكست ستيفن باركلي، أمس أن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 من اكتوبر بعد تأجيل الموعد مرتين مشيرا إلى أن هذه رغبة الطرفين.//انتهـى//09:34ت م0015