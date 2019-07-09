إسلام آباد 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم اتفاق باكستان وأفغانستان على إبقاء معبر "طورخم" الحدودي مفتوحاً على مدار الساعة مع بداية شهر أغسطس المقبل بهدف تسهيل حركة السفر وتعزيز التجارة.واهتمت بتأكيد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي التزام بلاده بمواصلة أداء دورها الإيجابي لدعم عملية السلام في أفغانستان.وأشارت إلى تفاؤل جميع الأطراف المهتمة بالشأن الأفغاني من نجاح الجولة الحالية للمحادثات الأفغانية الجارية حالياً بين الجانب الأمريكي وحركة طالبان.وتطرقت إلى موافقة بنك التنمية الآسيوي على توفير 2.1 مليار دولار لدعم برامج الإصلاح والتنمية في باكستان خلال السنة المالية الحالية.وأخبرت عن استلام باكستان اليوم مليار دولار من صندوق النقد الدولي كدفعة الأولى من برنامج المساعدات المقدمة من الصندوق لدعم استقرار الاقتصاد الباكستاني.أمنياً لفتت إلى عزم السلطات وأجهزة الأمن الباكستانية على تنفيذ عملية أمنية مكثفة في إقليم السند للقضاء على خلايا التنظيمات الإرهابية.وعرجت على مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية من باكستان والهند بضرورة بدء محادثات السلام لحل القضية الكشميرية.في الشأن الإقليمي تناقلت صحف باكستان أنباء مقتل 29 شخصا على الأقل إثر انقلاب حافلة ركاب أمس بالقرب من مدينة أغرا بولاية أوتار براديش شمال الهند.وتطرقت كذلك إلى مظاهرات اليهود الفلاشا في إسرائيل احتجاجاً على التمييز العنصري الذي يواجهونه من قبل اليهود البيض من الأصول الأوروبية.// انتهى //09:39ت م0016