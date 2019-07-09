بريدة 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واساستقبل مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم وجب بن علي العتيبي بمكتبه أمس، محافظ النبهانية طارق بن عبدالله اليحيى.وجرى خلال اللقاء بحث الجهود والأعمال التي يقوم بها فرع الوزارة للعناية والاهتمام بالجوامع والمساجد بالمحافظة، ومتابعة أعمال الصيانة لها، وتكثيف البرامج الدعوية حول الأمن الفكري، وتحصين الشباب فكرياً وعقدياً.// انتهى //10:07ت م0020