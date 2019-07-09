مكة المكرمة 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واسألقى إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور فيصل بن جميل غزاوي أمس، محاضرة بعنوان "رسالة المحجّة في سير الدّلجة" لابن رجب الحنبلي - رحمه الله -، ضمن برامج الدورة العلمية العامة الثالثة لعام 1440هـ، التي تنظمها الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية ،متمثلة في إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام.وأشار الدكتور غزاوي إلى ما ذكره الحنبلي من أحاديث عن النبي ﷺ منها قوله «سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، فَإِنَّهُ لَا يُدْخِلُ أَحَدًا الْـجَنَّةَ عَمَلُهُ»، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ»,واشتملت على أصل عظيم وقاعدة مهمة، ويتفرع عليها مسائل شتى من مسائل السير والسلوك إلى الله تعالى في طريقه الموصل إليه، أما الأصل فهو أن عمل الإنسان لن ينجيه من النار ولا يدخله الجنة وإن ذلك كله إنما يحصل بمغفرة الله تعالى ورحمته.// انتهى //10:19ت م0023