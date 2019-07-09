فيينا 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واسشاركت الأمانة العامة ممثلة بقطاع الشؤون التشريعية والقانونية مع البعثة الدائمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الأمم المتحدة في فيينا أمس، في الدورة 52 للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، التي بدأت أعمالها بمبنى الأمم المتحدة في فيينا.وتمثل لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الهيئة القانونية الأساسية لمنظومة الأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي " الأونسيترال "UNCITRAL، وتهدف إلى زيادة التنسيق والتعاون بشأن الأنشطة القانونية للمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال القانون التجاري الدولي وفي تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي في هذا المجال.// انتهى //10:21ت م0024