لندن 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واسانخفض سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت اليوم بقيمة 14 سنتًا بنسبة 0.2 % إلى 63.97 دولارًا أمريكيًا فيما هبط سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بقيمة 20 سنتًا بنسبة 0.4 % إلى 57.46 دولارًا أمريكيًا.وعزا محللو ذلك الانخفاض إلى مخاوف بخصوص الطلب بعد ورود مؤشرات على أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين تؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي وتضعف آفاق نموه وتؤثر على الطلب على النفط.// انتهى //11:50ت م0042