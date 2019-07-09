الجزائر 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم تأكيد الجزائر على لسان وزير الداخلية صلاح الدين دحمون عقب مباحثاته مع نظيره الليبي فتحي باشاغا أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية.وأشارت إلى أن المعارضة وافقت على عرض السلطة الداعي إلى الحوار الجامع قبل انتخاب الرئيس الجديد للبلاد خلفا للرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح.واهتمت بتصريحات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبد العزيز بن ابراهيم العميريني، حول تسجيل 36 ألفا و800 حاج جزائري والخدمات الجديدة لموسم الحج لهذا العام.وواكبت الشأن السوداني بنشرها تأكيد المجلس العسكري الانتقالي وقوى اعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات أن التوقيع بينهما على اتفاق الانتقال السياسي سيتم هذا الاسبوع.// انتهى //11:51ت م0043