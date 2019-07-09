الأحساء 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واساختتمت جمعية تيسير الزواج ورعاية الأسرة في محافظة الأحساء أمس، فعاليات برنامجها "سنة أولى زواج"، بالتعاون مع دار الحماية للفتيات بالأحساء.ويهدف البرنامج الذي استمر ثلاثة أيام، لتأهيل الفتيات للزواج للعيش في حياة زوجية مستقرة وسعيدة، ومعرفة مالهم وما عليهم من حقوق وواجبات وفق الشريعة الإسلامية، متناولاً محاور تلامس حاجات المقبلات على الزواج منها كيمياء الحب، طفلك الأول، ميزانية الأسرة، أسرتك الجديدة، أفهم شريك حياتك.وأوضح مدير عام جمعية تيسير الزواج تركي التركي، أن البرنامج يأتي ضمن برامج المسؤولية المجتمعية والتي تهدف لتنمية مهارات المقبلات على الزواج لإدارة الحياة الزوجية وتحقيق الاستقرار والسعادة الأسرية، بتهيئة الطرفين نحو نظرة واقعية للحياة الزوجية، وتجاوز العقبات والمشكلات التي قد تعترضهما.// انتهى //12:00ت م0045