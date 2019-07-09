الطائف 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واسانطلقت أمس، فعاليات الليالي الصيفية في جمعية الثقافة والفنون بالطائف، بحضور عدد من المثقفين والمسرحيين من مختلف مناطق المملكة.وأقام المنتدى الثقافي بهذه المناسبة برنامجاً أدبياً بعنوان "القراءة للجميع"، قدم خلاله عرضاً لعدد من الإصدارات المطبوعة في مختلف المجالات الثقافية والفنية.كما قدّمت فرقة مسرح الطائف العرض الأول لمسرحية "كافي"، تضمّنت على عدد من المشاهد الدرامية لعدد من الأصدقاء يناقشون أحداثهم اليومية داخل "المقهى" الذي استخدم شكلاً ومكاناً للعرض المسرحي.// انتهى //12:05ت م0048