الأحساء 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واسينظم منتدى الأدب الشعبي بجمعية الثقافة والفنون بمحافظة الأحساء يوم الجمعة المقبل، أمسيته الشعرية التاسعة بمشاركة كوكبة من نجوم الشعر النبطي في المحافظة، وذلك على مسرح غرفة الأحساء.وبين رئيس المنتدى الشاعر راشد القناص، أن الأمسية التي يديرها الشاعر نبيل عاجان، تتضمن عدداً من القصائد الفنية يقدمها الشعراء جار الله الشدي وعماد السرحان وسعد العيد ومحمد القحطاني.// انتهى //12:07ت م0050