صامطة 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واسنفذ مركز التدريب التربوي في مكتب التعليم بمحافظة صامطة اليوم, برنامجاً تدريبياً بعنوان "العلاقات الإنسانية في البيئة التعليمية"، وذلك بقاعة التدريب بمدرسة عبدالله بن سلمة بالمحافظة.ويهدف البرنامج الذي ينفذ على مدى خمسة أيام، ضمن البرامج التدريبية الصيفية التي ينفذها المكتب خلال الاجازة الصيفية الحالية, إلى تحقيق التعاون المثمر بين العاملين في البيئة التعليمية ورفع الروح المعنوية بين أفراد المؤسسة التربوية.// انتهى //12:23ت م0054