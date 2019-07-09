الرباط 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واستناقلت الصحف المغربية الصادرة اليوم، خبر الاتصال الهاتفي الذي أجراه العاهل المغربي الملك محمد السادس، مع ولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والذي تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون الإستراتيجي.وواصلت اهتمامها بأعمال القمة الاستثنائية الثانية عشرة للاتحاد الأفريقي، التي انعقدت بنيامي عاصمة النيجر، مبرزة أن القمة حملت رسالة تفاؤل وأمل من خلال الإطلاق الرسمي لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي رحب بها رؤساء الدول والحكومات الأفريقية.وتناولت الصحف تطورات الأزمة في السودان بعد توصل طرفي الأزمة السياسية إلى اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين.وتطرقت إلى الحملة الأمنية الواسعة، التي أطلقتها القوات العراقية في المناطق المحاذية لسوريا، لتطهيرها من خلايا نائمة محتملة لمسلحي تنظيم داعش الإرهابي.وتطرقت الصحف المغربية إلى نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في اليونان، والتي منحت الفوز لحزب الديمقراطية الجديدة المحافظ، الذي وعد زعيمه بإخراج البلاد من أزمة خانقة.// انتهى //12:24ت م0055