القاهرة 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واستستضيف القاهرة في شهر سبتمبر القادم أعمال الاجتماع السنوي لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ،وذلك تلبيةً لدعوة من البنك المركزي المصري.وسيتضمن الاجتماع القادم مناقشة التطورات النقدية والمالية والاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على الدول العربية، ومواضيع أخرى كحوكمة المصارف المركزية والعملات الرقمية للمصارف المركزية.// انتهى //12:25ت م0056