المدينة المنورة 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واسأطلقت إدارة تنمية المجتمع ممثلة في مركز التنمية الاجتماعية ووحدة التطوع بالمركز أمس، بالتعاون مع جمعية التطوع الخيرية "فزعة", البرنامج التأهيلي للمتطوعين والمتطوعات بمنطقة المدينة المنورة.ويشمل البرنامج الذي يستمر 5 أيام، على خمسة برامج متخصصة, تهدف إلى تعزيز دور تأهيل وتدريب المتطوعين والمتطوعات من خلال مبادئ العمل التطوعي ومهارته، بمشاركة ما يقارب ٢٥٠ متطوعًا ومتطوعة.وشهد البرنامج مشاركة مختلفة من شرائح المجتمع المهتمة بالتطوع، حيث يقدم برامج مختلفة مع مدربين متخصصين في مجال التطوع.// انتهى //13:44ت م0077