الرياض 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واسقامت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها للنساء طيلة هذا الأسبوع في مقر المهرجان الصيفي الذي يقام بمحافظة أحد رفيدة التابعة لمنطقة عسير.وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".يذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تساهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة.ويأتي ذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية،// انتهى //13:46ت م0078