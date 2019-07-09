العيدابي 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واسينفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان غداً, محاضرة دعوية بعنوان "أمننا في سلامة فكرنا" يلقيها عبده بن يحي الطالبي, وذلك في جامع أبو بكر الصديق بمحافظة العيدابي.وتأتي المحاضرة ضمن فعاليات برنامج "لحمة وطن" الذي ينفذه الفرع بعدد من محافظات المنطقة خلال الفترة الحالية بعدد من جوامع ومساجد المنطقة.// انتهى //13:46ت م0079