الأحساء 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واسعرض 50 طفلاً في برنامج النادي الصيفي "صيفي.. ثقافي"، الذي ينظمه نادي الأحساء الأدبي هذا العام، مواهبهم في مجال الكتابة والرياضيات، والخط العربي، وتحدي القراءة، التي مكنتهم من الحصول على جوائز محلية وعالمية.وتحدث الأطفال عن تجاربهم، وسلسلة الخطوات التي تساعد الموهوبين منهم من تنظيم أوقاتهم وتنمية مهاراتهم، والاستماع للتوجيهات والنصائح في مختلف المجالات.وأوضحت مشرفة ركن الأديب الصغير تهاني الصبيح، أن عدد الأطفال الذين شاركوا في الفعاليات بلغوا 50 طفلا، قدموا تجاربهم ومواهبهم المختلفة، مشيرة إلى أن هناك برنامج خاص لأطفال الشهداء الحد الجنوبي.// انتهى //13:48ت م0080