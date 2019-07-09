أبهـا 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واسدشن وكيل جامعة بيشة للشؤون التعليمية الدكتور سعيد بن مسفر المالكي أمس, برامج التطوير المهني والتدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات بالتعاون مع المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي.ونوه الدكتور المالكي بالشراكة والتعاون المثمر بين الجامعة ووزارة التعليم ممثلة في كلية التربية بالجامعة والمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، بهدف تطوير مهارات شاغلي الوظائف التعليمية بما يتوافق مع احتياجاتهم وتخصصاتهم، تنفيذاً لرؤى وأهداف رؤية المملكة 2030.// انتهى //13:50ت م0081