بريدة 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واسقلّد مدير شرطة منطقة القصيم اللواء علي بن حسن بن مرضي اليوم، كلاً من مدير شرطة محافظة ضرية المقدم محمد بن عواد المظيبري، ومدير إدارة تنفيذ الأحكام العامة بمركز شرطة الشقة وسلطانة المقدم زيد بن عبد الله القصير رتبتيهما الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بترقيتهما.وهنأ اللواء بن مرضي الزميلين، متمنياً لهما دوام التوفيق والسداد في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.من جهتهما عبر المترقيين عن فخرهما واعتزازهما بهذه الثقة الغالية، داعين الله أن تكون هذه الترقية حافزًا لهما على تقديم المزيد من البذل والعطاء.// انتهى //13:52ت م0082