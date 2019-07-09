الدمام 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واستستضيف غرفة الشرقية غداً، نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لريادة الأعمال عصام بن صالح الذكير، ضمن أنشطة وبرامج مجلس شباب الأعمال بالغرفة، وذلك بالمقر الرئيس للغرفة.وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي أن هذا اللقاء يدخل في إطار الجهود التي تبذلها الغرفة لرعاية وتنمية أعمال رواد الأعمال، وتنسيق وجهات النظر بينهم وبين الجهات الحكومية الخاصة المعنية برعاية وتطوير ودعم الرواد، مؤكداً أن رعاية الرواد هو مبدأ أساس تنتهجه غرفة الشرقية، انطلاقا من رعايتها واهتمامها بكافة المؤسسات الخاصة.وأكد أن رعاية الرواد والاهتمام بهم هو جزء من النظرة إلى المستقبل، والإسهام في صياغته بما يخدم الأهداف العليا للوطن، وإتاحة المجال للشباب للقيام بمهامهم في خدمه المجال الاقتصادي.من جانبه بين رئيس المجلس عبدالله بن فيصل البريكان أن هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز التواصل بين رواد الأعمال، وتسليط الضوء على الخدمات المتاحة لهم، وخلق قنوات تواصل مع الجهات ذات العلاقة، بهدف تمكين رواد الأعمال، وتفعيل دور المنشآت الصغيرة لخلق فرص وظيفية، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات.يذكر أن لقاء رواد الأعمال هو أحد مبادرات مجلس شباب الأعمال بغرفة الشرقية، وهو لقاء دوري يجمع رواد أعمال المنطقة الشرقية بممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة، لمناقشة أهم التحديات والعقبات التي تواجه رائد الأعمال وطرح الحلول لتذليل كافة العقبات والنهوض بالقطاع.// انتهى //13:52ت م0083