الرياض 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واسوصلت بعثة المنتخب السعودي لرفع الأثقال لذوي الإعاقة اليوم إلى العاصمة الكازاخستانية نور سلطان للمشاركة في بطولة العالم لرفع الأثقال التي تنطلق الجمعة المقبل وتستمر حتى 18 / 11 / 1440 هـ بمشاركة 55 دولة.ويضم الأخضر 7 رباعيين هم ميسر العليمي وعبادة هوساوي وأصيل هوساوي وعبدالعزيز سحلول وطارق بالغيث وسعيد هوساوي وخالد الناجم تحت إشراف المدرب علي اليامي ومساعده فتحي يعقوب ومشرف إعاقة عبدالسلام العبدالسلام ,والمعالج حسني بوقس والإداري بندر المغيصيب الذي أكد جاهزية الأخضر لخوض المنافسات بعد تحضيرات دامت قرابة الشهر ما بين معسكر داخلي في صالة اللجنة البارالمبية بالرياض وخارجي في العاصمة الأذربيجانية باكو تخلله تدريبات على فترتين صباحية ومسائية لرفع الجاهزية لرباعي الأخضر لمواصلة تحقيق المنجزات باسم الوطن في مختلف المحافل الدولية, مبيناً أن المشاركة ستكون إيجابية كونها تجمع أبرز رباعي العالم وهو ما يزيد من خبرة لاعبي الاخضر ويعد عاملاً مهماُ لهم في المشاركات المقبلة لصعود منصات التتويج.// انتهى //14:04ت م0085