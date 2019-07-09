وادي الدواسر 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واستشارك إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر بمجموعة من البرامج الإثرائية الصيفية لرعاية عدد من الطلاب الموهوبين في مختلف مراحل التعليم بالمحافظة.وأوضح مدير التعليم بالمحافظة الدكتور أحمد بن خضران العمُري أن هذا البرامج تأتي ضمن برامج مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبين بهدف توفير الرعاية للموهوبين بقصد تنمية القدرات والمواهب من خلال البرامج الاثرائية الصيفية التي تعتبر إحدى وسائل الرعاية المتخصصة لتوفير بيئة علمية مناسبة تساعد على نمو قدرات ومواهب الطلاب الموهوبين, واستثمار أوقات فراغهم بما هو مفيد, ولإثراء الطلاب بخبرات معرفية جديدة وإكسابهم مهارات متقدمة وتوسيع أفاقهم في المجالات المهنية المتاحة للمستقبل بما يتناسب مع ميولهم واستعداداتهم واهتماماتهم، وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع تنموي.وأشار العمُري إلى أن مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبين وبالتعاون مع وزارة التعليم والعديد من الجهات الحكومية والجامعات السعودية تسعى لاستثمار أقصى طاقات الطلاب الموهوبين وجهدهم الممكن في حدود الإمكانات والمدة الزمنية المتاحة وتوجيه هذه الطاقات لخدمة احتياجات المجتمع وأولوياته ولإثارة الفضول العلمي لدى الطلاب الموهوبين للمشاركة والعمل على توجيههم بالطريقة العلمية الصحيحة, ولتنمية قدراتهم الكامنة ومساعدتهم على الوصول بها إلى أقصى ما يمكن, وإثراء الطلاب معرفيا في المجالات العلمية ذات العلاقة بطبيعة البرنامج, وتعريفهم بالتطبيقات المختلفة لهذه العلوم, ولتعزيز مفهوم المبادرة والتعاون والعمل الجماعي لديهم, وإتاحة الفرصة لهم للتفاعل الاجتماعي والايجابي المثمر, وتوجيههم إلى آفاق جديدة في مجال العمل المهني, وتنمية مهارات التفكير الإبداعي والتفكير الناقد وحل المشكلات, وتنمية مهاراتهم الشخصية.وبين مدير التعليم إلى أن مجالات الإثراء التي ستقدم للطلاب ستكون في برامج العلوم الطبيعية, والعلوم التقنية, والحاسب الآلي, الطب, والتشريح الرياضيات, والعلوم الزراعية, وستكون أساليب الإثراء التي تقدم في البرامج عن طريق المحاضرات والندوات, والتدريب على المهارات المختلفة, والبحوث والمشاريع الخاصة, والرحلات والزيارات والخدمات البيئية, والأنشطة الهوايات والمسابقات المختلفة.// انتهى //14:10ت م0088