بغداد 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واسأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم، انطلاق الصفحة الثالثة من عملية "إرادة النصر" الأمنية من خمسة محاور لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في المناطق الصحراوية التابعة لمحافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وحتى الحدود العراقية السورية.وكانت الصفحة الأولى لهذه العملية التي يسهم فيها طيران الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي قد انطلقت الأحد الماضي بمشاركة قوات عراقية مشتركة.إلى ذلك لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح بانفجار عبوتين ناسفتين جنوب الموصل.// انتهى //14:11ت م0089