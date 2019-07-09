جنيف 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واسأعلن برنامج الغذاء العالمي أن الأمطار الغزيرة لا زالت تلحق أضرارًا جسيمةً بمخيمات لاجئي الروهينجا في كوكس بازار في بنجلاديش, وأن التوقعات المناخية تفيد بمزيد من هطول الأمطار خلال الساعات الـ 24 القادمة.وأوضح المتحدث الرسمي باسم البرنامج أرفيه فيرهوسل أن هطول الأمطار أدى إلى تدمير 3400 منزل وتهجير 2700 شخص, مشيرًا إلى أن انزلاقات أرضية لحقت بمخيمات كوتوبالونج ومخيم 16.وأضاف أن فرق الحد من مخاطر الكوارث تقوم حاليًا بعمليات إصلاح الجسور وتثبيت المنحدرات وإزالة الصرف الصحي وإصلاح الطرق على مساحة تبلغ أكثر من 200 هكتار.// انتهى //14:13ت م0091