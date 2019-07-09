الرياض 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واسزار وفد عراقي برئاسة رئيس أركان الجيش بجمهورية العراق الفريق أول الركن عثمان علي الغانمي اليوم, مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والتقى مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي وعددًا من قيادات المركز .وناقش الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية بين المملكة والعراق وسبل تعزيزها.وقدم الدكتور عقيل الغامدي للوفد الزائر نبذة عن أعمال وإنجازات المركز الإغاثية والإنسانية التي قام بها والبرامج التي نفذها منذ إنشائه البالغة 1,011 مشروعًا في 44 دولة حول العالم، خصصت معظمها لليمن بقيمة 3 مليارات و439 مليون دولار أمريكي، شملت عدة قطاعات إنسانية ومنها الأمن الغذائي، والصحة، والإصحاح البيئي، ومشروعات المرأة والطفل، إضافة إلى البرامج النوعية مثل برنامج إعادة تأهيل الأطفال المجندين في اليمن، و مشروع إزالة الألغام في اليمن (مسام)، ومركز الأطراف الصناعية وغيرها.وأشاد الوفد بجهود المركز في مختلف القطاعات الإنسانية والإغاثية ودوره المهم في دعم المحتاجين بمختلف أنحاء العالم.// انتهى //15:45ت م0152