مكة المكرمة ٦ ذو القعدة ١٤٤٠ الموافق ٩ يوليو ٢٠١٩م واسأزالت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة تعديات وإحداثات عشوائية بمخطط النسيم في مكة المكرمة بمساحة 10 الآف م2، حيث استغلها مجموعة من المخالفين بشكلٍ غير نظامي، محدثين أسواراً و هياكل حديدية وجلساتٍ عشوائية ضمن النطاق العمراني دون وجود مستندات شرعية ونظامية، وتم إزالة التعديات بشكل كامل بمشاركة مراقبي البلدية و الجهات الأمنية.وتأتي هذه الجهود ضمن إطار حرص أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدياتها الفرعية على متابعة الأراضي والممتلكات العامة، والتعامل بحزم مع المعتدين وتطبيق الأنظمة والتعليمات بهذا الخصوص.// انتهى //15:50ت م0154