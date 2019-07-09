المنامة 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,538.31 بارتفاع قدره 5.49 نقاط عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 753.98 بانخفاض قدره 1.69 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4 ملايين و 991 ألفاً و 619 سهماً بقيمة إجمالية قدرها مليوناً و 459 ألفاً و 371 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 132 صفقة.// انتهى //15:54ت م0156