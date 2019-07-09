الوجه 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09يوليو 2019 م واسأزالت لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بمحافظة الوجه خلال الأيام الماضية، أكثر من عشرة آلاف متر مربع من الأراضي المعتدى عليها ، شملت خمس مواقع تمثلت في مباني وأحواش وعقوم ترابية.وأوضحت لجنة التعديات أنها ستقوم بتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين القاضية بإزالة أي تعدي على الأراضي الحكومية بدون مسوّغ شرعي، وأنها لن تتهاون في إزالة أي مخالفات أو تجاوزات وتطبيق العقوابات والغرامات النظامية بحق المخالقين ، موكدةً أنها ستواصل أعمالهاالميدانية ومهامها على مدار الساعة .// انتهى //15:54ت م0157