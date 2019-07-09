نجران 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واسيواصل مهرجان "صيف نجران ٤٠", الذي تنظمه أمانة المنطقة والمقام بمنتزه أبا الرشاش, فعالياته المتنوعة وسط إقبال متزايد من الأهالي وزوار المنطقة.وأوضح أمين المنطقة المهندس حمد بن حسين بن عيبان, أن المهرجان يشتمل على حزمة من البرامج والأنشطة والفعاليات المتنوعة التي شهدت تفاعل الجميع معها وسط حضور لافت لفعاليات الأسرة والطفل.من جهته أفاد رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان علي بن حسن آل سالم, أن المهرجان يتضمن العديد من الفعاليات المتنوعة والبرامج الثقافية والترفيهية والعروض الاستعراضية، والمسابقات، بالإضافة إلى تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج والألعاب التي تم استحداثها خصيصاً للأطفال ويتم تقديمها بالمسرح المفتوح للمهرجان، بالإضافة إلى استضافة وترفيه الأشخاص ذوي الإعاقة.// انتهى //15:56ت م0159