مكة المكرمة 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واسنفذت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة اليوم, حملة مشتركة لإزالة العديد من حظائر الأغنام والشبوك المخالفة ضمن نطاق البلدية، بمشاركة إدارة وحدات الذبح و الإدارة العامة للنظافة و إدارة الدعم والاسناد ومساندة إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسةوتأتي الحملة ضمن إطار جهود الأمانة لرصد المخالفات الصحية والبيئية الموجودة داخل نطاق الأحياء السكنية وإزالة مظاهر التلوث البصري.وجرى خلال الحملة إزالة ٨٠ حظيرة ومصادرة عدد ١٥٠ رأساً من الأغنام وتسلمها من قبل مندوب إدارة وحدات الذبح ليتم حجزها بمقر حجز الماشية وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.// انتهى //15:57ت م0160