إسلام آباد 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واسأغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.33% أي ما يعادل 112 نقطة، وأقفل عند مستوى 33855 نقطة.وبلغ حجم التداول 48350960 سهماً نفذت في 295 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 136 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 137 شركة، واستقرت قيمة أسهم 22 شركة.وسيطرت أسهم شركات الأدوية والأسمنت والمواد الكيميائية على التداول الإيجابي، في حين شهدت أسهم شركات تجميع السيارات تراجعاً في قيمتها السوقية في البورصة.// انتهى //15:57ت م0161