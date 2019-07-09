نجران 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران اليوم، عددًا من الدورات المهنية التربوية, ضمن برنامج "التدريب الصيفي المهني" لشاغلي الوظائف التعليمية بالمنطقة وخارجها، وذلك بمقر مركز الأمير مشعل بن سعود للتدريب، ومركزي التدريب التربوي بمحافظتي حبونا و يدمه.وأفاد المتحدث الرسمي بتعليم نجران جابر مدخلي أن البرنامج اشتمل على دورة في مهارات التدريس الذاتي في استراتيجيات التدريس الحديثة ودورة قيادة التعلم، إلى جانب دورة بعنوان التعلم التعاوني ودورة تخطيط التدريس ودورة إستراتيجية الكايزن والسينات الخمس لتحسين بيئة العمل.يذكر أن عدد البرامج التدريبية في مدينة نجران ومحافظتي حبونا ويدمه بلغت 73 برنامجًا تدريبيًا، فيما بلغ عدد المسجلين فيها أكثر من 1298 معلمًا ومعلمة في 3 مراكز تدريب بمنطقة نجران ومحافظاتها.// انتهى //16:03ت م0162