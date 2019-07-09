طرابلس 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واسالتقى رئيس أركان قوات حكومة الوفاق الليبية الفريق محمد المهدي اليوم رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى ليبيا ماريان جاسر لمناقشة الجوانب الإنسانية المتعلقة بالاشتباكات، وتخفيف الأضرار الناتجة من الأعمال القتالية، والتعاون في مجال القانون الدولي الإنساني.حضر الاجتماع آمر غرفة العمليات المشتركة بقوات الوفاق أسامة جويلي، الذي أكد التزام قوات الوفاق بمبادئ القانون الدولي، والدين الإسلامي، منوهًا بأن التعليمات إلى المقاتلين تتضمن التقيد بحقوق الإنسان، وفق رئاسة أركان الوفاق.من جانبها، أثنت ماريان على تشكيل رئاسة أركان قوات الوفاق لجنة مختصة بالشؤون الإنسانية، مؤكدةً أن الصليب الأحمر سيقدم جميع الخبرات الفنية والإمكانات لها، إضافة إلى التدريب في مجال القانون الدولي الإنساني.واختتم اللقاء بالاتفاق على عقد اجتماعات فنية ووضع آليات تواصل، وتقديم خدمات في المجالين الطبي والإنساني عامة.// انتهى //16:43ت م0173